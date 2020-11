Kaboré é reeleito presidente em Burkina Faso no primeiro turno

O presidente em final de mandato Roch Marc Christian Kaboré foi reeleito em Burkina Faso, no primeiro turno, para um segundo mandato - anunciou o presidente da Comissão Eleitoral Independente (Céni), Newton Ahmed Barry, nesta quinta-feira (26).

Kaboré obteve "57,87% dos sufrágios no primeiro turno", afirmou Barry.

Eddie Kombogo, candidato do partido do ex-presidente Blaise Compaoré, chegou em segundo lugar, com 15,48% dos votos, superando Zéphirin Diabré (12,46%), até então considerado líder da oposição.

As eleições foram marcadas por denúncias de fraude por parte da oposição.

Kaboré partiu como favorito, frente a uma oposição que não conseguiu unir suas forças e apesar de ter sido muito criticado por suas decisões em matéria de segurança. As críticas foram feitas por seus adversários e por observadores.

País agrícola e minerador de 20,3 milhões de habitantes, Burkina Faso está há cinco anos mergulhado em uma espiral de violência, assim como seus vizinhos Mali e Níger.