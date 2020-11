Primeiro-ministro da Etiópia ordena ofensiva final contra líderes de região dissidente

O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, ordenou nesta quinta-feira ao exército o início da ofensiva final contra as autoridades dissidentes de Tigré em Mekele, capital desta região do norte do país africano.

O exército recebeu a ordem de "executar a última fase" da operação lançada em 4 de novembro com os líderes da Frente de Libertação do Povo de Tigré (TPLF), anunciou Abiy em sua conta no Facebook.

Abiy prometeu que "fará todo o possível para que a cidade de Mekele (...) não sofra danos graves e para proteger os civis".

"A última porta de saída pacífica da junta da TPLF se fechou pela arrogância dos líderes dissidentes", explicou Abiy, ao final do ultimato de 72 horas que concedeu às autoridades de Tigré e aos membros de suas forças para a rendição.

O primeiro-ministro pediu aos "habitantes de Mekele e seus arredores que entreguem as armas, permaneçam afastados dos alvos militares e adotem todas as precauções necessárias".

Abiy Ahmed justificou o envio do exército em novembro ao Tigré depois de acusar o TPLF de atacar duas bases militares federais na região, o que as autoridades locais negam.

Desde 1991, depois de derrubar um regime militar-marxista em Adis Abeba, a TPLF chegou a controlar o poder na Etiópia durante mais de 25 anos, até ser progressivamente marginalizado por Abiy quando ele chegou ao governo em 2018.