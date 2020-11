Líderes da esquerda latino-americana se despedem de Maradona

Os líderes esquerdistas da América Latina despediram-se de Diego Maradona, amigo incondicional de Fidel Castro, Hugo Chávez e Evo Morales, que morreu nesta quarta-feira de parada cardíaca.

"Muita tristeza, a lenda do futebol nos deixou, um irmão incondicional e amigo da Venezuela", escreveu o presidente venezuelano Nicolás Maduro no Twitter.

"Querido e irreverente 'Pelusa', você estará sempre no meu coração e no meu pensamento. Não tenho palavras neste momento para expressar o que sinto. Adeus, Pibe de América!", acrescentou o presidente socialista, herdeiro político de Chávez, que morreu em 2013.

Maradona foi convidado várias vezes a Caracas por Chávez (1999-2013) e considerava Fidel Castro, que também morreu num 25 de novembro, seu "segundo pai".

"A morte de Maradona nos atinge no dia 25 de novembro. Sua amizade com #Cuba e principalmente com Fidel, o tornou parte deste povo. O mundo chora pelo ser humano, pelo jogador de futebol, pelo amigo. Transmitimos nossas mais profundas condolências a seus parentes e ao povo argentino", disse o chanceler cubano Bruno Rodríguez no Twitter.

"Outro gigante nos deixa", disse o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, em um comunicado, comparando Maradona a Castro.

Ortega declarou-se "comovido" com a "notícia fatal" da morte de Maradona, a quem chamou de "Diego irreverente", "militante exaltado" e "irmão infinito dos povos do mundo".

Já o ex-presidente boliviano Evo Morales, que disputou um amistoso com Maradona em La Paz, a 3.600 m de altitude, lamentou a morte de seu "irmão".

"Com uma dor na alma, soube da morte de meu irmão, Diego Armando Maradona. Uma pessoa que sentiu e lutou pelos humildes, o melhor jogador de futebol do mundo", disse Morales em um tuíte.

O novo presidente boliviano, Luis Arce, também lamentou a morte da estrela argentina. "O mundo lamenta sua perda irreparável", escreveu no Twitter.