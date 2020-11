De vítima de bullying a segundo homem mais rico do mundo: quem é Elon Musk

Musk superou Bill Gates e está atrás apenas de Jeff Bezos, fundador da Amazon (foto: Getty Images)

O empresário de tecnologia Elon Musk superou o fundador da Microsoft, Bill Gates, tornando-se o segundo homem mais rico do mundo, após uma ascensão meteórica em sua fortuna pessoal.

O patrimônio líquido de Musk saltou de US$ 7,2 bilhões para US$ 128 bilhões depois que as ações de sua fabricante de automóveis Tesla dispararam.

Apenas o fundador da Amazon, Jeff Bezos, é mais rico do que ele, de acordo com o Índice Bloomberg Billionaires, compilado pela agência de notícias financeiras Bloomberg.

O crescimento exponencial da fortuna de Musk ocorreu após notícias de que as ações da Tesla serão adicionadas ao S&P 500, um dos principais índices de ações dos Estados Unidos.

A partir daí, investidores correram para comprar ações da montadora de carros elétricos, elevando seu valor de mercado para mais de US$ 500 bilhões e, consequentemente, catapultando o patrimônio de Musk, que detém 20% da empresa.

Tesla se tornou a montadora com maior valor de mercado do mundo (foto: Getty Images)

A Tesla já é a empresa de automóveis mais valiosa do mundo, apesar de produzir uma fração dos veículos de rivais como Toyota, VW e General Motors.

Na terça-feira (24/11), na Alemanha, Musk disse que poderia "fazer sentido" para a Tesla se expandir na Europa entrando no segmento de mercado de massa com um carro pequeno.

"Nos Estados Unidos, os carros tendem a ser maiores por motivos de gosto pessoal", disse ele. "Na Europa, (eles) tendem a ser menores."

Depois de anos de prejuízos, a Tesla registrou cinco trimestres consecutivos de lucro com o bom desempenho das vendas de seus carros, apesar da pandemia.

Bill Gates, que cofundou a Microsoft, foi a pessoa mais rica do mundo durante anos antes de Bezos tirá-lo do primeiro lugar em 2017.

Elon Musk anunciou em 2018 primeiro voo privado de um passageiro à Lua (foto: Reuters)

A fortuna de Gates é de US$ 127,7 bilhões, mas seria mais alta se ele não tivesse doado grandes somas para instituições de caridade ao longo das décadas.

O patrimônio líquido de Jeff Bezos é estimado em US$ 183 bilhões pela Bloomberg. Ele também viu sua fortuna pessoal aumentar este ano, à medida que a demanda pelos serviços da Amazon aumentou durante a pandemia.

Musk, que vez ou outra está envolvido em polêmicas, teve semanas agitadas nos últimos tempos.

No fim de semana passado, ele tuitou que "provavelmente" teve um caso moderado de covid-19 e apresentou sintomas de "um leve resfriado".

Aconteceu um dia antes de quatro astronautas serem lançados na Estação Espacial Internacional em um foguete construído pela SpaceX, sua empresa espacial.

Em 2018, a SpaceX lançou seu mais poderoso foguete ao espaço (foto: Reuters)

Mas quem é Elon Musk?

Elon Musk é uma das figuras empresariais mais proeminentes do mundo.

Em 2018, o anúncio de que a SpaceX levaria à Lua seu primeiro passageiro privado rodou o mundo.

Musk tem uma série de conquistas pioneiras em seu nome, incluindo a criação da plataforma de pagamentos online PayPal, a gestão da fabricante de carros elétricos Tesla, bem como a SpaceX.

Seus interesses inovadores e abrangentes incluem energia solar e inteligência artificial, um sistema de viagens de alta velocidade envolvendo tubos e ímãs, além de ter projetos em Marte.

Mas não é só sua faceta empresarial que desperta interesse.

Seu comportamento errático, junto aparições públicas controversas — incluindo fumar maconha em um webcast, beber uísque em público (prática mal vista por todo o país) e acusar um dos mergulhadores que resgatou o time de futebol tailandês abandonado em uma caverna na Tailândia de ser um pedófilo, alegação que resultou em um processo contra ele — também chamam atenção.

Musk serviu de inspiração para o personagem Tony Stark, de 'Homem de Ferro' (foto: Getty Images)

Origem e riqueza

Musk nasceu em Pretória, África do Sul, de pai sul-africano e mãe canadense. Quando criança, era obcecado por romances de ficção científica e qualquer coisa relacionada a eletricidade — uma plataforma perfeita para seus empreendimentos atuais.

Uma criança introvertida, ele foi vítima de bullying — e de forma tão severa que em certa ocasião teve que ser hospitalizado por uma semana.

Aos 10 anos, aprendeu a programar sozinho e, aos 12, criou um videogame que depois vendeu para uma revista por US$ 500.

Aos 17 anos, Musk mudou-se para o Canadá para estudar física e economia, antes de ir para os Estados Unidos em 1992 para continuar seus estudos.

Ele abandonou o programa de doutorado depois de apenas dois dias e então fundou com o irmão Kimbal a Zip2, que fornecia diretórios de negócios da cidade para jornais.

Aos 27 anos, vendeu a empresa e investiu o que ganhou, US$ 22 milhões, na X.com, uma empresa que prometia revolucionar a forma como transferências de dinheiro eram feitas — e que viria a se tornar a plataforma de pagamentos PayPal, mundialmente famosa.

Quando o eBay comprou a PayPal em 2002 por US$ 1,5 bilhão, Musk embolsou US$ 165 milhões. Ele tinha 31 anos.

E então?

Embora Musk não tenha fundado a Tesla, seu nome é comumente o mais associado à empresa.

Depois de embolsar os lucros da venda do PayPal, Musk despejou sua fortuna na SpaceX e na Tesla, que liderou como presidente do conselho antes de se tornar presidente-executivo em 2008.

Aquele ano acabou ruim para o empresário: a SpaceX sofreu um terceiro acidente de foguete e o aumento dos custos ameaçou arruinar a Tesla.

Apesar das conquistas tecnológicas fenomenais e das inovações empolgantes, suas empresas perdiam prazos e registravam prejuízos enormes.

Uma década depois, em 2018, as coisas voltaram a azedar para o empresário de tecnologia.

Em agosto daquele ano, ele surpreendeu os investidores com um tuíte dizendo que estava considerando fechar o capital da Tesla depois de o IPO (Oferta Primária de Ações, na sigla em inglês) da empresa.

Duas semanas depois, disse que havia abandonado o plano, estimulando investidores insatisfeitos a abrirem um processo contra ele.

Então, em setembro, foi condenado a deixar o cargo de presidente da Tesla e pagar uma multa de US$ 20 milhões, um acordo fechado com os reguladores dos Estados Unidos sobre os tuítes que postou sobre o fechamento de capital da empresa.

A australiana Robyn Denholm, então membro do conselho e executiva do ramo das telecomunicações, o substituiu nessa função.

Elon Musk e sua ex-mulher Talulah Riley na Casa Branca em 2014 (foto: Getty Images)

Vida privada

Além do tabagismo e das explosões no Twitter, ele também foi casado três vezes — duas vezes com a mesma mulher.

A primeira foi a Justine Wilson, que é escritora de ficção.

Ele se casou com Talulah Riley em 2010, mas se divorciaram em 2012.

No ano seguinte, o casal engatou novamente. Em 2014, ele entrou com novo pedido de divórcio, mas depois desistiu. Dois anos depois, Riley fez o mesmo e o casal seguiu caminhos separados.

Musk também tem ligações com Amber Heard e Cameron Diaz. Robert Downey Jr inspirou-se nele para interpretar Tony Stark na franquia de filmes de Hollywood Homem de Ferro.

Musk é considerado um trabalhador implacável. Quando fundou a Zip2, ele supostamente trabalhava o dia todo, dormia no escritório e tomava banho do outro lado da rua na Associação Cristã de Moços (YMCA, na sigla em inglês).

Em 2018, em uma entrevista para o jornal americano The New York Times, Musk disse que trabalhava "120 horas por semana" e às vezes tomava comprimido para dormir para combater a insônia.

Tesla Roadster na órbita da Terra (foto: SPACEX)

Naquele ano, Musk também lançou o foguete ativo mais poderoso do mundo, levou um esportivo Tesla ao espaço, além de viabilizar o pouso bem-sucedido na vertical de dois foguetes (Falcon 9) ao mesmo tempo, um feito histórico.

Musk agora volta suas energias para uma nova conquista: alcançar e colonizar Marte e outros planetas, um plano que, segundo ele, pode ter início já em 2024.

"Das duas, uma: ou somos uma espécie multiplanetária e exploramos o universo ou somos a espécie de um planeta só, esperando uma eventual extinção", disse ele.

