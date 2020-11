Biden diz que americanos 'não aceitarão' desrespeito aos resultados eleitorais

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, advertiu nesta quarta-feira (25) que os americanos não permitirão que se ignorem os resultados das eleições de 3 de novembro, enquanto o presidente Donald Trump pediu a seus partidários para "reverter" o resultado do pleito.

"Nos Estados Unidos, temos eleições íntegras, justas e livres, e depois respeitamos os resultados", disse Biden em seu reduto político de Wilmington, Delaware. "O povo desta nação e as leis do país não aceitarão outra coisa".

Em discurso à nação na véspera do fim de semana prolongado do Dia de Ação de Graças, o presidente eleito também pediu que se ponha um fim à "sombria temporada de divisões" no país.