Mundo tem mais de 60 milhões de casos do novo coronavírus

Mais de 60 milhões de casos do novo coronavírus foram oficialmente registrados no mundo desde o início da pandemia, segundo contagem da AFP às 15h30 desta quarta-feira (25), horário de Brasília, com base em balanços feitos por autoridades.

No total foram detectados 60.014.291 casos, dos quais 1.415.258 terminaram em óbitos, desde o início da pandemia em dezembro passado, na China. O aumento no número de casos detectados se explica pelo aumento de diagnósticos, assim como pela segunda e a terceira onda que castigam Europa e Estados Unidos.

A Europa, com 17,1 milhões de casos confirmados (com cerca de 388.000 mortes), é a região com mais diagnósticos positivos atualmente, embora sua progressão esteja se desacelerando.

Nos últimos sete dias, foram registrados 1,7 milhão de casos nos 52 países da região europeia, 10% a menos do que na semana anterior.

Os Estados Unidos está em plena terceira onda de covid-19. Tem 13 milhões de casos confirmados no total (com mais de 260.000 mortos), ou seja, mais de um quinto de todos os casos registrados no mundo. Em uma semana, o número de positivos aumentou 11% (mais de 1,2 milhão de casos) em relação à anterior (1,1 milhão).

Depois da Europa e dos Estados Unidos e Canadá (juntos somam mais de 13 milhões de contágios detectados, 272.183 óbitos), seguem a América Latina e o Caribe (12,6 milhões, 438.098), e Ásia (12,1 milhões, 190.108).

Em seguida, vêm Oriente Médio (3,2 milhões de casos, 75.700 mortes), África (2,1 milhões, 50.422) e Oceania (mais de 30.000 casos, 941 mortes).