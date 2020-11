Mundo tem mais de 60 milhões de casos do novo coronavírus

Mais de 60 milhões de casos do novo coronavírus foram oficialmente registrados no mundo desde o início da pandemia, segundo contagem da AFP às 15h30 desta quarta-feira (25), horário de Brasília, com base em balanços feitos por autoridades.

No total foram detectados 60.014.291 casos, dos quais 1.415.258 terminaram em óbitos, desde o início da pandemia em dezembro passado, na China. O aumento no número de casos detectados se explica pelo aumento de diagnósticos, assim como pela segunda onda que castiga Europa e Estados Unidos.