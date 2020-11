Bloqueio israelense custou US$ 17 bilhões a Gaza, diz relatório da ONU

O bloqueio israelense custou à economia da Faixa de Gaza quase US$ 17 bilhões, que perdeu 27% de seu PIB per capita entre 2007 e 2018, enquanto o desemprego aumentou para 49%, de acordo com um relatório da ONU publicado nesta quarta-feira (25).

A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (UNCTAD), que baseou seus cálculos no valor do dólar em 2015, observou que o enclave palestino cresceu apenas 5% entre 2007 e 2018.

"No período de 2007-2018 e a partir de uma análise econométrica de dados de pesquisas domiciliares, o custo econômico acumulado estimado da ocupação israelense em Gaza sob o fechamento prolongado e severas restrições econômicas e de circulação, assim como de operações militar, equivaleria a 16,7 bilhões de dólares, o equivalente a seis vezes o valor do PIB de Gaza, ou 107% do PIB palestino, em 2018", aponta o relatório, que deve ser entregue à Assembleia Geral da ONU.

Israel impôs um bloqueio à Faixa de Gaza em 2007, depois que o movimento islamita Hamas chegou ao poder.

O relatório diz que "o lançamento indiscriminado de foguetes e morteiros contra a população civil israelense é proibido pelo Direito Internacional Humanitário e os militantes palestinos devem pôr fim imediatamente a esta prática".

"Gaza teve um dos piores resultados econômicos do mundo", afirmou a UNCTAD, que considera que "a suspensão do bloqueio é essencial para que possa negociar livremente com o resto do Território Palestino Ocupado e com o mundo".