"Ciao Diego", Napoli se despede de Maradona, ex-jogador do clube italiano

O clube italiano Napoli, que viveu sua época mais gloriosa e conquistou seus únicos dois títulos nacionais (1987,190) com Diego Maradona como ídolo, despediu-se com um "Ciao Diego" de seu mito argentino, que morreu nesta quarta-feira.

"Para sempre. Ciao Diego", publicou o Napoli em suas contas oficiais nas redes sociais após saber da morte do 'Pelusa' por uma parada cardíaca aos 60 anos.

Um pouco depois, o clube napolitano divulgou uma segunda mensagem acompanhada de uma fotografia do número dez argentino com a camisa celeste: "Todo o mundo espera nossas palavras, mas que palavras podemos usar para expressar uma dor como a que sentimos? Neste momento, é hora das lágrimas, então chegará a hora das palavras".

Maradona é idolatrado na cidade do sul da Itália desde que jogou pelo Napoli entre 1984 e 1991, uma fase apaixonante marcada por sua chegada com 70.000 torcedores recebendo-o no San Paolo, e pelo sucesso dos dois títulos da Serie A.