Uma explosão ocorreu na madrugada desta quarta-feira em um petroleiro grego, o "Agrari MT", no porto de Al Shuqaiq, na Arábia Saudita, sem causar feridos, anunciou o ministério grego da Marinha Mercante.

"A explosão ocorreu às 3h00, mas as causas não foram identificadas", disse a assessoria de imprensa do ministério à AFP, destacando que 25 membros da tripulação estavam a bordo do navio de bandeira maltesa, incluindo sete gregos.