Comunicado do Business Wire :Northern Data AG

A Northern Data AG (XETRA: NB2, ISIN: DE000A0SMU87), líder no fornecimento de soluções de Computação de Alto Desempenho (HPC), está licenciando seu mais recente centro de dados de HPC próximo a Maastricht. Esta nova unidade irá envolver um dos maiores grupos de GPU em todo o mundo e será o primeiro centro de dados da empresa na União Europeia. A empresa dará início à instalação ao primeiro hardware para seu Grupo de Computação Distribuída com base em GPU a partir do início de dezembro. O grupo de GPU é uma das etapas de expansão mais significativas da Northern Data AG e deve ser expandido até o fim do primeiro trimestre de 2021 para alcançar uma capacidade de computação de 404 Petaflops (FP64). Com este nível de capacidade, será um dos maiores grupos de GPU de seu tipo a nível mundial. O supercomputador mais poderoso do mundo, o Fugaku do Japão, tem uma capacidade de computação de 415 Petaflops.

Conforme comentou o Diretor Executivo, Aroosh Thillainathan: "Com a rápida e suave expansão de nosso grupo de GPU, agora incluindo nosso primeiro local na Europa, estamos nos mobilizando para atender a demanda muito alta por infraestrutura de Computação de Alto Desempenho estável, confiável e econômica. Nossas equipes altamente especializadas têm feito um excelente trabalho nos últimos meses para estabelecer esta base para o futuro crescimento em um período muito curto. Estamos em uma boa direção e, graças ao nosso grupo de GPU, iremos oferecer serviços de HPC nos campos de inteligência artificial, aprendizagem profunda, pesquisa e representação gráfica já no primeiro semestre de 2021, com máxima escalabilidade e economia racional de tempo e custo."

A tecnologia de refrigeração a ser implantada no centro de dados dos Países Baixos tem por base um sistema de refrigeração a ar desenvolvido pela própria empresa, que oferece um excelente índice de PUE (Eficiência de Uso de Energia) entre 1,05 e 1,04. O índice PUE indica o nível de energia sendo consumido por uma unidade de computação em relação à energia realmente fornecida ao equipamento de computação. PUEs de 2,0 são considerados médios, 1,5 como eficientes e índices inferiores a 1,2 como muito eficientes.

Além da tecnologia de refrigeração própria, a unidade de Maastricht irá utilizar o próprio software de gestão da Northern Data, que permite a documentação e rápida configuração e início de operação do hardware do servidor. O software automatiza todo o processo de otimização contínua dos parâmetros operacionais de servidores e de todo o centro de dados de HPC propriamente dito.

Esta nova unidade nos Países Baixos é a primeira de vários novos locais da Northern Data AG, que, devido à alta demanda, também pretende estabelecer centros de dados de HPC na Alemanha, Escandinávia e Canadá.

Sobre a Northern Data:Northern Data AG desenvolve e opera soluções de infraestrutura a nível mundial na área de Computação de Alto Desempenho (HPC). Com suas soluções específicas ao cliente, a empresa oferece a infraestrutura a diversos aplicativos de HPC em áreas como mineração de bitcoin, inteligência artificial, blockchain, análise de big data, IoT ou representação gráfica. A empresa internacionalmente ativa foi formada a partir da fusão da empresa alemã Northern Bitcoin AG e da empresa americana Whinstone US, Inc., sendo hoje líder no fornecimento de soluções de HPC em todo o mundo. A Northern Data oferece suas soluções de HPC a grandes centros de dados fixos e móveis de alta tecnologia que podem ser configurados em qualquer local do mundo. A empresa combina software e hardware desenvolvidos por ela com conceitos inteligentes para um fornecimento sustentável de energia. O grupo Northern Data emprega atualmente ao redor de 150 pessoas.

Contato de Imprensa: Northern Data AG Dr. Hans Joachim Dürr Chefe de Comunicações Corporativas Thurn-und-Taxis-Platz 6 60313 Frankfurt E-Mail: h.duerr@northerndata.de Tel.: +49 69 348 752 89

Relações com Investidores: Sven Pauly E-Mail: ir@northerndata.de Tel.: +49 89 125 09 03 30

