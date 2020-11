A colisão entre um caminhão e um ônibus nesta quarta-feira (25) no interior de São Paulo deixou pelo menos 37 mortos e 15 feridos, segundo balanço da Polícia Militar (PM).

O ônibus, que transportava trabalhadores de uma empresa têxtil, colidiu com o caminhão pouco antes das 07h00 em uma rodovia próxima à cidade de Taguaí, a 344 quilômetros da capital, informou a PM.

As causas do acidente ainda não foram determinadas, enquanto as operações de resgate às vítimas continuam.