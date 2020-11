Governo alemão quer eleições gerais em 26 de setembro de 2021

O governo alemão propôs nesta quarta-feira que as eleições gerais para eleger o sucessor de Angela Merkel como chanceler sejam realizadas em 26 de setembro de 2021.

A proposta feita no conselho de ministros ainda não foi aprovada formalmente pelo chefe de Estado alemão, Frank-Walter Steinmeier.

Essa eleição marcará, seja qual for o resultado, o fim de uma era na Alemanha, com a saída do poder de Angela Merkel, de 66 anos, após uma década e meia na Chancelaria.

Chanceler desde 2005, Merkel anunciou no final de 2018, após várias derrotas eleitorais de seu conservador partido democrata-cristão (CDU), que não pretendia concorrer a um quinto mandato.

A CDU, que lidera amplamente as pesquisas com 36% de intenções de voto, está dividida entre uma corrente de centro a favor da continuidade e outra que defende um deslocamento para a direita.