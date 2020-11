UE adverte que acordo pós-Brexit não deve afetar integridade do mercado único europeu

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, advertiu nesta quarta-feira que qualquer acordo pós-Brexit alcançado com o Reino Unido não deve afetar a integridade do mercado único europeu.

"Faremos tudo o que estiver em nossas mãos para alcançar um acordo, estamos prontos para ser criativos", disse Von der Leyen no Europarlamento, advertindo que o Reino Unido deve aceitar regas comerciais justas.

"Não estamos dispostos a colocar em julgamento a integridade do mercado único, a principal salvaguarda da prosperidade e riqueza europeia", advertiu.

Equipes de negociadores da UE e do Reino Unido prosseguem com as conversações para definir como funcionará a relação depois de 31 de dezembro, quando Londres abandonará o mercado único.

Um eventual acordo deve ser definido antes da data, pois ainda teria que ser ratificado por todas as partes.

"São dias decisivos para as negociações com o Reino Unido. Mas, francamente, ainda não posso dizer se no final haverá um acordo", disse a alemã.

Von der Leyen admitiu que "ainda há temas muito importantes nos quais devemos chegar a um acordo", em referência aos três obstáculos restantes: direitos de pesca, gestão do futuro acordo e ajudas estatais às empresas.

"Temos um esboço geral de um possível texto final, mas há temas que exigem acordo", acrescentou, antes de destacar que os três temas pendentes "podem fazer a diferença entre ter ou não ter" um entendimento.