Comunicado do Business Wire :Bitcoin Latinum

O Bitcoin Latinum, o fork (bifurcação) do Bitcoin de próxima geração que permite um volume de transação massivo, gestão de ativos digitais, cibersegurança e capacidade, está anunciando seu lançamento de pré-venda. O Bitcoin Latinum será negociado com o símbolo LTNM com um fornecimento total de LTNM 888.888.888 [verificável pelo LTNM].

Bitcoin Latinum (Photo: Business Wire)

O Bitcoin Latinum já está disponível para pré-venda em bitcoinlatinum.com e será disponibilizado em plataformas de troca em 2021.

O Bitcoin Latinum é um fork aprimorado do Bitcoin. O algoritmo e a infraestrutura do Bitcoin Latinum superam obstáculos e limites de velocidade que impediam que algumas moedas digitais concretizassem seu uso prático em tempo real. O Bitcoin Latinum faz parte da nova onde de finanças descentralizadas (decentralized finance, DeFi) de criptomoedas por seu papel em transações digitais independentes. De acordo com a Nasdaq, o mercado total de criptomoedas relacionadas com DeFi ultrapassou recentemente o valor de US$ 14 bilhões a partir da base de US$ 1 bilhão existente em fevereiro de 2020.

Os tokens do Bitcoin Latinum fazem parte de um ecossistema de blockchain que vem sendo adotado por empresas de mídia, jogos, armazenamento, nuvem e telecomunicações. Os tokens do Bitcoin Latinum serão intercambiáveis pelos consumidores nas redes de cada um desses parceiros e fornecedores. O Bitcoin Latinum reforça a segurança em transações a bordo de voos e a proteção de nós de mineração com base em tecnologia de varredura de memória. Além disso, o Bitcoin Latinum busca reduzir o custo de uma transação de Bitcoin de dólares para centavos em transações no blockchain, com taxas ainda menores em transações à base de lightning.

A Marsh & McLennan, uma das mais importantes corretoras de seguros e consultoras de risco do mundo, foi nomeada para estabelecer um amplo programa de seguro para o Bitcoin Latinum. A cobertura de seguro, a ser providenciada pela Marsh Asia, protegerá os titulares do Bitcoin Latinum em caso de roubo externo e conluio interno, potencialmente até o valor total de suas titularidades. Essa cobertura de seguro contemplada tornará o Bitcoin Latinum o maior ativo digital assegurado do mundo.

A Draper Dragon Fund desempenhará um importante papel no Bitcoin Latinum. A Draper Dragon Fund tem investido nas empresas de blockchain Telegram, Ledger, Vechain, Ultrain, Aelf e Token Insight. "A parceria com Marsh, Monsoon e Bitcoin Latinum ampliará ainda mais nosso portfólio de ativos digitais", declarou Richard Wang, sócio-gerente da Dragon Digital Fund. A Draper Dragon é um desdobramento da Draper Venture Network (DVN) respaldada pelo bilionário Tim Draper, frequentemente reconhecido como um dos mais bem-sucedidos capitalistas de risco do mundo.

A Cross Creek Media, estúdio de cinema vencedor do Oscar, está adotando o Bitcoin Latinum. A Cross Creek obteve mais de US$ 1,7 bilhão bem bilheteria mundial. A Cross Creek Media, que possui relacionamentos de longo prazo com a Sony Pictures Entertainment e a Universal Pictures, ampliou mais recentemente sua atuação em ativos digitais nas áreas de cinema, televisão e propriedade intelectual com a Monsoon Blockchain & Marsh. A Cross Creek foi cofinanciadora/produtora de filmes como o vencedor do Oscar Cisne Negro e esteve por trás dos sucessos Feito na América, Everestee Até o Último Homem.Timmy Thompson, CEO da Cross Creek Media, comentou: "Vemos um grande futuro para o Bitcoin Latinum e sua capacidade como token assegurado ao seguirmos desenvolvendo propriedades premiadas. O portfólio da Cross Creek de novos investimentos em tecnologia digital nos posiciona perfeitamente para aproveitar o setor de ativos digitais em mídia e jogos".

O Bitcoin Latinum selecionou a Hex Trust de Hong Kong, importante plataforma de custódia de ativos digitais para o setor bancário, como custodiante de ativos digitais para o novo token. Desenvolvida para bancos e instituições financeiras, a Hex Trust oferece módulos de segurança em hardware para a IBM e está conectada à rede de pagamentos SWIFT. Recentemente, a Hex Trust realizou uma parceria com a SIA, líder mundial com sede em Milão que processa mais de US$ 14 bilhões em pagamentos digitais e mais de US$ 16 bilhões em transações de serviços institucionais por ano.

A implementação de blockchain e criptomoedas nos setores bancário e financeiro tem aumentado de modo consistente nos últimos dois anos. O JPMorgan Chase, que tem US$ 2,98 trilhões em ativos sob gestão, lançou uma moeda digital para grandes clientes de tecnologia, e a PayPal passará agora a permitir que seus quase 350 milhões de usuários comprem e vendam as principais criptomoedas, inclusive o Bitcoin. A rede de blockchain Spunta já vem sendo adaptada por muitos bancos da Itália, e foi relatado que uma versão digital do yuan está sendo testada pelo Banco Popular da China.

A capitalização de mercado do Bitcoin está se aproximando a US$ 200 bilhões e representa aproximadamente 84% do mercado de criptomoedas. O Bitcoin passou por uma valorização expressiva recente e superou o valor de US$ 18 mil por token, demonstrando um sólido mercado em alta. No início deste ano, o Gartner declarou que a tecnologia de blockchain criará mais de US$ 176 bilhões em valor de negócios até 2025, e US$ 3,1 trilhões até 2030. Há trilhões de dólares em ativos globais que poderiam ser digitalizados.

A incorporação do Bitcoin e de outras criptomoedas no fluxo internacional de negociação de ativos digitais entre Estados Unidos e Ásia tem crescido exponencialmente. A Monsoon Blockchain, primeira empresa de blockchain da Ásia, adaptará o Bitcoin Latinum em seu amplo ecossistema e fluxo de negociações de ativos digitais. A Monsoon busca se tornar a empresa pioneira na adoção de gestão de ativos descentralizados altamente seguros. No início deste ano, a Monsoon Blockchain fez importantes parcerias no espaço de blockchain e ativos digitais com governos, empresas de telecomunicações, mídia entretenimento e mercados de fintechs.

SOMENTE PARA FINS INSTRUCIONAIS E INFORMATIVOS; NÃO REPRESENTA ACONSELHAMENTO DE INVESTIMENTO. Todo Bitcoin Latinum oferecido tem fins unicamente instrucionais e informativos, e NÃO deve ser considerado uma oferta ou solicitação relacionada com títulos mobiliários, tampouco aconselhamento de investimento personalizado. O Bitcoin Latinum recomenda fortemente que você consulte um profissional licenciado ou registrado antes de tomar qualquer decisão de investimento.

Kai Okada Kai.Okada@BitcoinLatinum.com

