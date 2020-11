Biden: está sob nosso poder resolver pandemia e crescer a economia

O presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta terça-feira, 24, que, apesar da demora do atual governo em começar a transição, acredita que será capaz de lidar com a crise do coronavírus. "Está sob nosso poder resolver pandemia e crescer a economia ao mesmo tempo", assegurou, em entrevista à NBC, a primeira televisionada desde que foi eleito.



O democrata explicou que sua equipe já começou a discutir com a Casa Branca os planos de distribuição de uma vacina eficaz contra a covid-19. Para ele, a prioridade será vacinar os profissionais de saúde e, depois, grupos sociais vulneráveis. "É possível que a vacina comece a ser distribuída antes da minha posse", disse.



Questionado sobre se pretende pressionar o Departamento de Justiça (DoJ) a investigar o atual presidente dos EUA, Donald Trump, Biden se limitou a dizer que o órgão terá independência durante sua administração. Ele também afirmou que o sua agenda inicial dependerá da disposição do Congresso em negociar com ele e que quer reverter decretos executivos assinados pelo republicano.