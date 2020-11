BuzzFeed compra HuffPost em aliança com rivais de meios digitais

O site de informações online BuzzFeed vai assumir o controle de seu concorrente HuffPost, segundo nota divulgada nesta quinta-feira, 19 de novembro, em uma nova fase de consolidação do setor de informação online gratuita.

O acordo anunciado permite que o BuzzFeed compre a HuffPost, propriedade da Verizon Media, e use conteúdo de outras propriedades da Verizon, incluindo o Yahoo!, de acordo com um comunicado das empresas.

Os termos da transação não foram revelados.

A partir desse acordo, a Verizon será um acionista minoritário no BuzzFeed.

As duas empresas concordaram em uma parceria para conteúdo e publicidade.

"Estamos entusiasmados com nossa parceria com a Verizon Media e os benefícios mútuos que podem ser obtidos com a reformulação do conteúdo nos sites uns dos outros, colaborando com o futuro do comércio e produtos de publicidade inovadores e aproveitando a força e a criatividade da Verizon Media Immersive", disse Jonah Peretti, CEO da BuzzFeed e um dos fundadores, com Arianna Huffington, do que antes era chamado de Huffington Post.

O sucesso inicial do HuffPost e do BuzzFeed gerou otimismo sobre o futuro da mídia digital, mas, nos últimos anos, ambos enfrentaram dificuldades, em um ambiente econômico difícil para o setor.

Peretti disse ao BuzzFeed em entrevista que achou o acordo atraente para a "marca e público" do HuffPost.

A Verizon tornou-se um grande player no segmento com a aquisição de marcas como AOL, TechCrunch e Yahoo!. "A estratégia da Verizon Media evoluiu nos últimos dois anos para focar em nossos principais pontos fortes - anúncios, comércio, conteúdo e assinaturas", disse Guru Gowrappan, CEO da Verizon Media.

"A associação com o BuzzFeed complementa nosso mapa do caminho ao mesmo tempo em que acelera nosssa transformação e crescimento", acrescentou.