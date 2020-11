Reino Unido autoriza reuniões familiares no Natal com restrições

As autoridades britânicas decidiram nesta terça-feira (24) diminuir, por alguns dias no Natal, as restrições para combater a pandemia e permitir reuniões familiares.

Os membros de três famílias poderão se reunir por no máximo cinco dias, de 23 a 27 de dezembro, e as famílias poderão se deslocar dentro do país, indicou o governo após encontro entre os líderes das quatro nações que compõem o Estado (Escócia, País de Gales, Irlanda do Norte e Inglaterra).

As restrições variam no Reino Unido, mas na maioria dos casos, os membros de duas famílias diferentes não têm o direito de se reunir em ambientes fechados. E em toda a Inglaterra, os encontros se limitam a seis pessoas.

Este abrandamento das medidas servirá para que "as pessoas que amamos possam estar ao nosso lado neste período especial, mas apenas por tempo limitado", declarou o ministro responsável pela coordenação da ação governamental, Michael Gove.

Cerca de 56.000 pessoas morreram do novo coronavírus no Reino Unido, o maior número em toda a Europa.

Mais de 600 pessoas morreram nesta terça-feira, um recorde desde maio.

Mais de 1,5 milhão de casos foram detectados no país.

O governo espera que a normalidade volte até a semana da Páscoa, graças às vacinas, incluindo o projeto britânico AstraZeneca/Oxford.

No Reino Unido, cada província britânica decide sua própria estratégia de combate ao vírus, mas com a proximidade das festas, os líderes decidiram adotar uma política comum.