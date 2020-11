Ex-jogador da seleção francesa de rugby é encontrado morto em parque perto de Paris

Jogador foi pentacampeão francês pelo Stade Français e finalista da Copa do Mundo em 1999 (foto: Demien Mayer/AFP)

Christophe Dominici, ex-jogador da seleção da França de rugby, foi encontrado morto nesta terça-feira no parque Saint-Cloud, perto de Paris, informaram várias fontes.





O ex-jogador do Stade Français, de 48 anos, subiu no telhado do prédio do parque no início da tarde antes de pular, disse uma fonte policial.

Segundo a promotoria de Nanterre, que confirmou a morte do jogador, uma testemunha teria visto o ex-jogador cair de uma altura de dez metros.

Uma investigação para descobrir as causas da morte foi aberta na promotoria de Nanterre.

Dominici, que atuou como ala (67 pela seleção), foi pentacampeão francês pelo Stade Français e finalista da Copa do Mundo em 1999 com o combinado nacional, tendo um papel importante na vitória sobre a Nova Zelândia nas semifinais.