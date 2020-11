Comunicado do Business Wire :UAE Water Aid Foundation

A Fundação de Ajuda à Água dos Emirados Árabes Unidos (Suqia EAU), sob as Iniciativas Globais Mohammed bin Rashid Al Maktoum, abriu as inscrições para o 3º Prêmio Mundial de Água, Mohammed bin Rashid Al Maktoum. A distinção, com prêmios totais no valor de 1 milhão de dólares, com a meta de encontrar soluções sustentáveis e inovadoras para a escassez de água. A Suqia ampliou o prêmio para incluir novas tecnologias para produzir, distribuir, armazenar, monitorar, dessalinizar e purificar água usando energia renovável.

A Suqia acrescentou o Prêmio Soluções Inovadoras de Crise às três categorias existentes: Prêmio de Projetos Inovadores, Prêmio Individual Inovador, e Prêmio de Pesquisa e Desenvolvimento Inovador. Isto incentiva um maior número de instituições de pesquisa e indivíduos a participar do Prêmio.

O Prêmio Soluções Inovadoras de Crise vale 20.000 dólares e é destinado a pequenas empresas, instituições de pesquisa e ONGs para inovar em projetos que podem ser implantados em situações de emergência. O projeto tem que provar que pode ajudar pelo menos 1.000 pessoas que necessitam água doce durante as fases iniciais e críticas da assistência humanitária. Nesta categoria, o candidato não precisa demonstrar o uso de energia renovável, mas é preferível.

SE Saeed Mohammed Al Tayer, presidente do Conselho de Administração da Suqia EAU, disse que a ampliação do prêmio e a adição de uma nova categoria, apóia o compromisso da Suqia com a visão de SA Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-presidente e primeiro-ministro dos EAU e governador de Dubai. Isto é para fornecer água potável às pessoas necessitadas, especialmente aos aflitos e desprivilegiados em todo o mundo; independentemente de religião, etnia, cultura ou nacionalidade. O primeiro e segundo ciclos do prêmio testemunharam uma grande participação de centros de pesquisa internacionais, indivíduos e inovadores.

O Prêmio apoia os esforços da Suqia UAE, que, nos últimos cinco anos, ajudou mais de 13 milhões de indivíduos em 36 países através de 1.000 projetos de água sustentável.

As inscrições para o Prêmio estão abertas até abril de 2021 em https://www.suqia.ae/en/awards

