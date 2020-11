Em rápido pronunciamento, Trump comemora marca de 30 mil pontos do Dow Jones

Em rápido pronunciamento na Casa Branca, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, comemorou o fato de o índice Dow Jones, referência nas bolsas de Nova York, ter ultrapassado a marca de 30 mil pontos pela primeira vez na história hoje. "Esse é um número sagrado, ninguém achou que um dia veria isso", comentou.



O republicano disse ainda que essa foi a nona vez este ano, e a 48ª vez desde o início de seu governo, em que os mercados acionários quebraram recordes. "Isso apesar de tudo o que tem acontecido com a pandemia", ressaltou.



Trump acrescentou que está "muito animado" com as notícias recentes sobre o desenvolvimento de uma vacina eficaz contra o coronavírus. "É absolutamente incrível. Nada como isso aconteceu na área médica antes", pontuou, antes de terminar o discurso sem responder às perguntas dos jornalistas.