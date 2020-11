Comunicado do Business Wire :ExaGrid Systems, Inc.

ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em níveis do setor, anunciou hoje que mais governos de municípios e condados estão substituindo os dispositivos de desduplicação em linha pelo armazenamento de backup em níveis da ExaGrid, que se situa atrás de mais de 25 aplicativos e recursos de backup, a fim de aprimorar o desempenho de backup e restauração, escalabilidade real à medida que os dados aumentam e um menor TCO (custo total de propriedade).

Este comunicado de imprensa inclui multimédia.

O Departamento de TI na Cidade de Kennewick, Washington não apenas apoia vários departamentos municipais, mas também a 'Bi-County Police Information Network' (BiPIN) para o condado de Benton e o condado vizinho de Franklin, a fim de maximizar a eficiência em compartilhar informações entre departamentos de polícia nos dois condados, com 13 entidades participantes. "Durante muitos anos, usamos o Veritas Backup Exec para fazer backup de dados em drives de fita Quantum e, a seguir, no Dell EMC Data Domain. Uma das principais desvantagens de usar essa solução era o licenciamento entre o Backup Exec e o Data Domain. Tivemos que adquirir licenças adicionais de ambos para desduplicar e depois armazenar dados desduplicados e, quando virtualizamos nosso ambiente, mais licenças foram necessárias para servidores VMware e salvar o VMDK. A situação do licenciamento é muito parecida a comprar um carro sem pneus, e foi muito frustrante. Como departamento municipal, temos que estar atentos ao orçamento e dava a impressão que não estávamos obtendo a melhor cobertura de backup pelo que estávamos pagando", disse Mike O'Brien, engenheiro de sistema sênior da cidade.

"A arquitetura de escalonamento da ExaGrid é um de seus maiores pontos de venda, em especial o fato de que podemos mesclar e combinar diferentes dispositivos ExaGrid com nosso sistema existente. Mudar para o ExaGrid foi óbvio, pois sua capacidade de atualização simplesmente supera o que o Data Domain oferece", disse O'Brien. "Quando começamos a ficar sem espaço em nosso sistema Data Domain, esperávamos aumentar o tamanho dos drives que estavam na prateleira original e nos desapontou descobrir que de fato precisaríamos adquirir outra prateleira, que acabou sendo muito mais caro que o primeiro, embora fosse quase idêntico", disse ele.

"Nossos backups [com ExaGrid] são incrivelmente rápidos, especialmente comparados com o modo como costumavam executar com uso do Backup Exec e Data Domain", disse O'Brien. "Nossos backups de fim de semana costumavam iniciar na sexta-feira à noite e não eram concluídos até segunda-feira à noite, às vezes até executando o trabalho de backup adicional na segunda-feira à noite. Agora, pudemos escalonar diversas tarefas de backup durante o fim de semana e elas foram concluídas na manhã de domingo, mesmo com pausas entre as tarefas."

O presidente e diretor executivo da ExaGrid, Bill Andrews, atribui a arquitetura exclusiva de escalonamento da ExaGrid bem como as atualizações e inovações contínuas à solução de backup em níveis para a crescente lista de clientes da ExaGrid, que inclui departamentos e agências de governos locais. "As organizações municipais estão buscando obter o melhor valor a seus orçamentos e o melhor desempenho de backup e restauração, a fim de assegurar que seus dados estejam bem protegidos. A ExaGrid continua com o crescimento de seu conjunto de recursos, que mais recentemente incluiu o Tempo de Bloqueio e Retenção para Recuperação de Ransomware", disse ele. "Como os governos municipais são com frequência alvo de ataques de ransomware, esperamos ver um contínuo crescimento neste setor."

Leia mais sobre a experiência de O'Brien na história de sucesso da Cidade de Kennewick, bem como outras histórias de sucesso sobre governos locais que usam a ExaGrid, incluindo o Governo do Condado de La Plata no Colorado, a Cidade de Bellingham em Washington, a Cidade de Kingston em Ontario, e o Condado de Dakota em Minnesota, entre muitos outros.

Sobre a ExaGrid

O ExaGrid fornece armazenamento de backup em níveis a mais de 25 aplicativos e recursos de backup com uma exclusiva zona de patamar do cache de disco, repositório de retenção a longo prazo e arquitetura escalável. A zona de patamar da ExaGrid fornece backups mais rápidos, restaurações e recuperações instantâneas de VM. O repositório de retenção oferece o menor custo para retenção a longo prazo. A arquitetura de escalonamento da ExaGrid inclui dispositivos completos e garante uma janela de backup de comprimento fixo à medida que os dados aumentam, eliminando atualizações caras em sequência e obsolescência do produto.

A ExaGrid é uma marca registrada da ExaGrid Systems, Inc. Todas as outras marcas comerciais são propriedade de seus respectivos titulares.

