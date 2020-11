Ex-jogador francês de rúgbi Dominici é encontrado morto em parque

O ex-jogador de rúgbi Christophe Dominici foi encontrado morto nesta terça-feira em um parque de Saint-Cloud, perto de Paris, informaram diversas fontes.

O ex-jogador do Stade Français, de 48 anos, subiu no telhado do edifício administrativo do parque no início da tarde antes de saltar, segundo uma fonte policial.

De acordo com o Ministério Público de Naterre, que confirmou a morte do jogador, uma testemunha teria visto o ex-atleta cair de uma altura de dez metros.

Uma investigação foi aberta para apurar as causas da morte.

O ex-jogador, que atuava como ala (67 partidas internacionais), foi pentacampeão francês pelo Stade Français e foi finalista da Copa do Mundo em 1999 pela seleção francesa, tendo um papel importante na vitória sobre a Nova Zelândia nas semifinais.