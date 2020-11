Comunicado do Business Wire :Moody's Analytics

A Moody's Analytics foi a vencedora na categoria Climate Risk no Chartis RiskTech100® 2021, o primeiro ano do surgimento desta categoria. É um dos 10 prêmios que fizeram a Moody's Analytics subir para o 2º lugar na classificação geral.

A oferta da Moody's Analytics ajuda os clientes a, primeiro, identificarse estão expostos ao risco climático em seus portfólios e, depois, quantificaro impacto da exposição a vários fatores de risco climático.

"Expandir nossas capacidades de risco climático é uma prioridade e temos investido significativamente para alcançá-lo", disse o diretor administrativo e chefe global de Quantitative Research da Moody's Analytics, Dr. Jing Zhang. "Os eventos climáticos severos ao longo de 2020 ressaltam a importância e urgência para os participantes do mercado entenderem como a mudança climática já está afetando - e continuará a afetar - o risco e o retorno de seus portfólios".

Medir os riscos físicos associados às mudanças climáticas é uma peça do quebra-cabeça da gestão de riscos climáticos. A análise de risco climático premiada da Moody's ESG Solutions, alimentada pelo afiliado da Moody's, Four Twenty Seven, um fornecedor líder de dados de risco climático físico e a VE, uma afiliada da Moody's com experiência em risco de transição, ESG e divulgações corporativas, está sendo incorporada entre as soluções da Moody's Analytics. O conjunto de soluções climáticas da Moody's traz dados climáticos para ferramentas de gestão de risco, traduzindo a exposição ao risco climático em impacto financeiro e risco de crédito em todas as classes de ativos.

Nossa equipe conduziu recentemente um estudo alimentado por IA de divulgações relacionadas ao clima de cerca de 12.000 empresas, entre indústrias e regiões. Entre as conclusões, que foram apresentadas à Força-Tarefa sobre Divulgações Financeiras Relacionadas ao Clima (TCFD) e são destacadas no mais recente relatório de status na implementação da TCFD: Apenas 17% das empresas examinadas relataram qualquerinformação relacionada ao clima, e com variação significativa no foco, conteúdo e qualidade.

As capacidades da Moody's ESG Solutions também estão sendo cada vez mais aproveitadas pela Moody's Investors Service (a agência de classificação de crédito e empresa irmã da Moody's Analytics).

A Moody's Analytics fornece inteligência financeira e ferramentas analíticas para ajudar líderes empresarias a tomar decisões melhores e mais rápidas. Nossa profunda experiência em riscos, amplos recursos de informação e aplicativos inovadores de tecnologia ajudam nossos clientes a navegar com confiança no mercado em evolução. Somos conhecidos por nossas soluções premiadas com liderança no setor, compostas de pesquisa, dados, software e serviços profissionais, elaboradas para oferecer uma experiência perfeita ao cliente. Criamos confiança em milhares de organizações em todo o mundo, com nosso compromisso pela excelência, ênfase em mentes abertas e foco em satisfazer as necessidades dos clientes. Para mais informação sobre a Moody's Analytics, acesse nosso website ou se conecte conosco no Twitter e LinkedIn.

A Moody's Analytics, Inc. é uma empresa subsidiária da Moody's Corporation (NYSE: MCO) que, em 2019, apresentou uma arrecadação de US$ 4,8 bilhões, contratou cerca de 11.400 pessoas do mundo todo e, hoje, conta com unidades em mais de 40 países.

