Comunicado do Business Wire :BentallGreenOak

BentallGreenOak (BGO) anunciou hoje que a sua plataforma global de investimentos imobiliários alcançou novamente as primeiras classificações globais no Global Real Estate Sustainability Benchmark (GRESB) anual. As classificações de 2020 marcam o 10o ano consecutivo de liderança excepcional em ESG no mundo inteiro para a BGO. A maior atenção da empresa na resiliência dos ativos como um elemento importante em sua estratégia de gestão de investimentos para seus clientes resultou em várias contas da BGO classificadas em 1o lugar em geral no mundo, entre os 412 participantes no Módulo de Resiliência do GRESB.

O BGO Diversified US Property Fund continuou sua sequência de liderança em 2019, ocupando o 1o lugar no grupo de pares Core, diversificado dos EUA, 2o lugar geral nas Américas, setor diversificado, e 4o lugar globalmente para o grupo de pares Core diversificado, não listado. obteve seu melhor resultado de todos os tempos, ficando em 2o lugar no Canadá e 6o lugar globalmente para grupo de pares Core, diversificado e não listado. O Prime Canadian Fund construiu sua história de 3 primeiros lugares, se classificando em 3o lugar no Canadá pelo seu grupo de pares. O Prime também foi premiado na categoria Líder do Setor por seus empreendimentos, no setor diversificado - escritório/residencial, não listado. Em seu primeiro ano de apresentação ao GRESB pela BGO, o West End of London Property Unit Trust (WELPUT) melhorou sua classificação para alcançar o 3o lugar no escritório do grupo de pares do escritório do Reino Unido: corporativo, de valor agregado, e o 8o lugar globalmente no grupo de escritórios, não listado.

"Nosso compromisso em fazer da sustentabilidade um princípio orientador de nossa abordagem com a responsabilidade corporativa e uma tremenda oportunidade de crescimento para nossos clientes se reflete nos resultados que alcançamos este ano com GRESB", disse Sonny Kalsi, diretor executivo da BentallGreenOak. "Os funcionários da BGO do mundo inteiro têm um compromisso com a inovação contínua e com a exploração de oportunidades inexploradas para gerar valor para nossos clientes através de nosso programa ESG de classe mundial, e estamos ansiosos para desenvolver sobre o sucesso deste ano."

"A excelência sustentada do programa ESG da BentallGreenOak é bastante notável ao estabelecer um alto padrão entre os pares globais. Com mais de uma década de liderança reconhecida, o prêmio 2020 GRESB Sector Leader Award (Prêmio de Liderança do Setor de 2020) reforça como o compromisso da BentallGreenOak com a sustentabilidade, inovação e geração de impactos positivos está enraizado em todos os níveis organizacionais", disse Dan Winters, chefe das Américas do GRESB.

"A classificação do primeiro lugar de nossos fundos no Módulo de Resiliência GRESB aponta para a importância que a BGO atribui à maneira de lidar com os riscos climáticos aos níveis de propriedade e portfólio para gerar retornos de longo prazo para nossos clientes e investidores", disse Anna Murray, diretora administrativa e chefe global de ESG na BentallGreenOak. "Temos orgulho da atenção que nossas equipes de Gestão de Investimento e Propriedades colocam em nossos portfólios resistentes ao tempo. O planejamento estratégico, as percepções com base em dados e a metodologia padronizada possibilitam às nossas equipes avaliar e mitigar vulnerabilidades críticas na construção dos futuros portfólios para os clientes e investidores da BGO."

Em 2020, mais de 1.200 empresas imobiliárias, fundos de investimento imobiliário (REITs), fundos e incorporadores participaram da Avaliação Imobiliária do GRESB, representando US$ 4,8 trilhões de ativos sob gestão (AUM). A avaliação cobre mais de 96.000 ativos em 64 países.

Os prêmios do Global Real Estate Sustainability Benchmark ("GRESB") são baseados na avaliação do GRESB dos sete aspectos de sustentabilidade, utilizando 50 indicadores relacionados ao mercado imobiliário. A avaliação inclui informações sobre indicadores de desempenho da propriedade, como consumo de energia, emissões de gases de efeito estufa, consumo de água e resíduos. Os detalhes do questionário e a avaliação e ponderação das respostas do GRESB estão disponíveis em https://gresb.com/gresb-real-estate-assessment/.

BentallGreenOak é uma consultoria com liderança mundial em gestão de investimentos imobiliários e uma prestadora mundialmente reconhecida de serviços imobiliários. A BentallGreenOak atende aos interesses de mais de 750 clientes institucionais, com cerca de US$ 50 bilhões de ativos sob gestão (com vigência a partir de 30 de setembro de 2020) e experiência em gestão de ativos de escritórios, varejo, propriedades industriais e multirresidenciais no mundo inteiro. A BentallGreenOak possui escritórios em 24 cidades em doze países, com profundo conhecimento local, experiência e extensas redes em regiões onde investimos e gerimos ativos imobiliários em nome de nossos clientes. A BentallGreenOak faz parte da SLC Management, que é a empresa tradicional de gestão de ativos e de alternativas institucionais da Sun Life.

Os ativos sob gestão mostrados acima incluem participações imobiliárias e investimentos hipotecários gerenciados pelo grupo de empresas BentallGreenOak e suas afiliadas.

Para mais informações, acesse www.bentallgreenoak.com.

