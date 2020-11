Comunicado do Business Wire :Zynga

A Zynga (Nasdaq:ZNGA), líder mundial em entretenimento interativo, anunciou uma parceria com a Liberty Walk, principal sintonizadora de automóveis japonês, para o lançamento da nova função Elite Tuners e para a competição 'Design A Wrap' em CSR Racing 2(CSR2).

Zynga and Automotive Tuner Liberty Walk Launch One-Of-A-Kind Design Competition for CSR Racing 2's New Elite Tuners Feature (Photo: Business Wire)

Com início em 9 de dezembro, os jogadores podem participar da competição exclusiva de corrida móvel, desenhando um invólucro personalizado para ser apresentado no CSR2 e o desenho ganhador será colocado em um Toyota Supra do mundo real pela Liberty Walk. Para participar, os jogadores carregarão seus invólucros desenhados para o jogador na mídia social, marcando @CSRRacing e utilizando a hashtag #CSR2Wrap. Os jogadores serão incentivados a curtir e compartilhar seus desenhos favoritos.

Os 10 melhores desenhos selecionados serão apresentados à equipe Liberty Walk, que escolherá o vencedor final em 20 de fevereiro de 2021 através de uma divulgação especial do desenho do carro selecionado. Ao anunciar a parceira, Wataru San, fundador da Liberty Walk, e sua equipe, lançaram um vídeo teaser com a nova função Elite Tuner em CSR2.

Elite Tuners é uma das maiores expansões de personalização na história do CSR2, dando aos jogadores liberdade ilimitada para expressar sua identidade com uma personalização mais profunda, como kits de carroceria, spoilers e muito mais. Os jogadores também podem melhorar seu desempenho e adicionar carros raros à sua coleção existente.

"Estamos entusiasmados para fazer parte da prestigiosa equipe da Liberty Walk para oferecer a função da Elite Tuners em CSR2 como a melhor experiência de personalização da categoria para nossos jogadores em todo o mundo", disse Julian Widdows, vice-presidente da CSR2. "Fazer com que a Liberty Walk dê vida a um desenho personalizado de invólucro de carro é a realização de um sonho para qualquer jogador. Não vejo a hora de conhecer a criatividade e os desenhos vindos de nossos jogadores".

"Colaboramos com o CSR Racing 2há vários anos", disse Wataru San, fundador da Liberty Walk. "Eles recriaram nossos kits de carrocerias da melhor maneira e respeitaram nosso design e estilo. Confiamos neles e isso me deixa muito feliz de aparecer no jogo durante meu próprio evento. Temos feito o melhor para agradar aos nossos fãs e aos fãs do CSR2".

O CSR2 está disponível para download gratuito na App Store, bem como no Google Play. Para mais informações sobre o CSR2, visite os canais da comunidade do jogo no Facebook, Instagram, Twitter e YouTube.

SOBRE A ZYNGA INC.

A Zynga é líder global em entretenimento interativo com a missão de conectar o mundo por meio de jogos. Até este momento, mais de um bilhão de pessoas já jogaram as franquias da Zynga com títulos como CSR Racing?, Empires & Puzzles?, Merge Dragons!?, Merge Magic!?, Toon Blast?,Toy Blast?, Words With Friends? e Zynga Poker?. Os jogos da Zynga estão disponíveis em mais de 150 países e podem ser jogados em plataformas sociais e dispositivos móveis em todo o mundo. Fundada em 2007, a empresa está sediada na cidade norte-americana de São Francisco e possui escritórios nos Estados Unidos, Canadá, no Reino Unido, Irlanda, Índia, Turquia e Finlândia. Para saber mais, acesse www.zynga.com ou siga a Zynga no Twitter, Instagram, Facebook ou no blog da Zynga.

