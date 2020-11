Comunicado do Business Wire :Getronics Group

Hoje, a Connectis se renova, alinhando sua proposta à matriz do Getronics Group, com sede na Holanda, marcando o auge de meses de trabalho após sua aquisição em julho de 2020 pela GSH Capital.

A renovação da marca fará com que o Getronics Group, operando exclusivamente como Connectis na Argentina, Brasil e Chile, tenha destaque em um mercado concorrido, onde já é líder* em serviços gerenciados de locais de trabalho (*Gartner Magic Quadrant, fevereiro de 2020).

A Connectis fornece recursos completos e concebidos para criar experiências digitais que conduzem a resultados de negócios superiores nos setores público, de saúde social, financeiro e industrial para clientes como PepsiCo, Telefónica e Banco de Chile. A matriz Getronics Group, com sede na Europa, tem mais de 2.000 clientes em todo o mundo, incluindo Credit Agricole, Intersnack e Inditex, bem como a Ford Motors, que a empresa vem atendendo há mais de 35 anos.

"Nossa empresa tem a missão de fazer uso da tecnologia para transformar os negócios de nossos clientes. Nossa renovação da marca nos dá a oportunidade de energizar outra vez toda a nossa organização. Não precisamos comprar nada ou criar algo novo desde o início para fazer isto; tudo estava dentro de nosso negócio", disse Kenton Fine, Presidente Executivo. "Agora reunimos tudo, com uma nova marca e clareza em nossa oferta. É extremamente animador para nós, nossas equipes de talento e nossos clientes fantásticos. Sabemos que isto nos dará o potencial de impulsionar nosso crescimento orgânico e garantir que nossos clientes prosperem."

A renovação da marca, conduzida na Europa pela equipe de liderança sênior do Getronics Group, incluindo o Diretor de Tecnologia, Harsha Gowda, que trabalha em estreita cooperação com a equipe da Connectis, conduzida pela Diretora Regional, Elisabete Mleczak, permitirá que os clientes e parcerias da Connectis usufruam o poder da tecnologia bem como revolucionem a experiência digital e moldem o futuro.

"Repensamos o que nosso futuro digital poderia parecer, não apenas para nossa equipe, mas a todos os nossos clientes. Nossa identidade preliminar não se destacava do modo que desejávamos. Devido à nossa jornada de expansão, tínhamos algumas marcas como legado que não eram distintas e não esclareciam nossa oferta. Nossa nova identidade, da qual todos os nossos 4.000 colegas tiveram uma ideia prévia, torna distinto o Grupo Getronics", concluiu o Diretor de Tecnologia da Getronics, Harsha Gowda.

Oferecemos os seguintes serviços integrados: Digital Workplace, Cloud Services, Smart Spaces, Business Applications, Security & Compliance, Field & On-Site Support, Service Desk e Network Services. A Getronics na Europa e Ásia-Pacífico, incluindo a Connectis no Chile, Argentina e Brasil, agora tem uma identidade visual marcante, se distinguindo no mercado e estabelecendo a função do grupo em repensar um futuro digital para os negócios.

Notas aos editores:

Serviços Executivos

? Getronics Group definiu sua oferta em 8 serviços:

? Digital Workplace - uma experiência sempre ativa e intuitiva

? Cloud Services - públicos, privados e no local

? Smart Spaces - transformando espaços de trabalho em espaços inteligentes

? Business Applications - aplicativos que criam confiança e fidelidade

? Security & Compliance - oferecendo confiança e tranquilidade

? Field & On-Site Support - qualquer dispositivo, a qualquer momento, em qualquer lugar

? Service Desk - obtenha novas garantias e tranquilidade

? Network Services - conectando pessoas e aplicativos

