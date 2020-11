A Alemanha revisou e elevou o resultado do crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) no terceiro trimestre, que foi de 8,5%, contra a primeira estimativa de 8,2% divulgada em outubro.

A economia alemã "compensou uma grande parte" do colapso do segundo trimestre, provocado pela pandemia de covid-19, afirmou o instituto de estatísticas Destatis.

Em ritmo anual, e levando em consideração as variações sazonais, o PIB caiu 4%, 0,3% a menos que na previsão inicial, segundo o Destatis.