Comunicado do Business Wire :The Western Union Company

A Western Union (NYSE: WU), líder global em pagamentos e movimentação de dinheiro entre diferentes moedas e diferentes países, anunciou a expansão de seu serviço de pagamento digital em tempo real para 100 países, atingindo bilhões de contas bancáriasi. Ao longo de décadas, a Western Union já realizou pagamentos em minutos para 550.000 agências em 200 países e territórios. A meta de expandir o serviço de pagamento em tempo real para contas bancárias, carteiras bancárias e cartões foi anunciada no Dia do Investidor de 2019, ocasião em que a empresa disse que alcançaria a marca de 100 países em 2020.

A expansão do serviço de pagamento em tempo realii é o foco principal da estratégia de crescimento digital da empresa, que visa à ampliação de seus serviços digitais líderes do setor oferecidos pelo site westernunion.com e por parcerias digitais. Juntos, esses dois agentes de crescimento aumentaram a receita digital em 45% ano a ano no terceiro trimestre de 2020, representando 21% das áreas da Western Union voltadas ao consumidor e tendendo a uma taxa anual de mais de US $ 900 milhões.

Com uma expansão contínua de sua rede global, a Western Union está prestes a se tornar líder mundial na oferta de várias opções de pagamento em tempo real em todo o mundo. Tudo isso graças à sua plataforma de movimentação de dinheiro entre diferentes moedas e diferentes países, que integra perfeitamente regulamentação, conformidade, canais, moeda e idioma locais. O serviço se traduz em uma experiência de pagamento conveniente, favorita e confiável para atuais e novos consumidores e empresas da Western Union, e em um grupo crescente de parceiros representantes dos setores financeiro, de telecomunicações e de tecnologia.

"Nossa estratégia foi especialmente elaborada com foco no mundo atual e com rápida execução em escala global. Estamos impulsionando a dinâmica de pagamentos internacionais com uma rede globalmente diversificada para oferecer soluções de pagamento a qualquer hora e em qualquer lugar", diz Jean Claude Farah, Presidente de Rede Global da Western Union.

Shelly Swanback, Presidente de Produto e Plataforma da Western Union, acrescenta: "Nossa plataforma global, com diferentes moedas e diferentes países, continua a avançar no sentido de definir o padrão para pagamentos e movimentação de dinheiro internacionais, para atender a uma gama cada vez mais ampla de clientes. Não importa sua categoria de cliente (consumidor, empresa, player da área de tecnologia, entidade governamental ou uma ONG) ou tipo de pagamento - nosso modelo flexível vai atender às suas necessidades com facilidade, flexibilidade e confiança".

A Western Union anunciou um crescimento nas transações digitais de 96%, incluindo 53% para WesternUnion.com, e um crescimento incremental significativo nas parcerias digitais no terceiro trimeste de 2020. A empresa observou uma ampla margem de downloads para aplicativos móveis e notificou um intenso envolvimento com clientes, com um crescimento médio mensal de clientes ativos do WU.com de 47%.

As parcerias digitais da empresa, que representam uma oportunidade de crescimento incremental para além do site WesternUnion.com, são caracterizadas por permitir que entidades terceirizadas usem a plataforma global, com diferentes moedas e diferentes países, da Western Union. Por exemplo, a Western Union oferece serviços de transferência de dinheiro que permitem aos usuários do stc pay enviar dinheiro a partir do aplicativo para mais de 200 países e territórios em mais de 130 moedas por meio da extensa rede global de contas e carteiras bancárias, cartões e agências da Western Union.

WU-G

Sobre a Western Union

A Western Union Company (NYSE: WU) é líder global em pagamentos e movimentação de dinheiro entre diferentes moedas e diferentes países. Nossa plataforma omnichannel conecta os mundos físico e digital, possibilitando aos clientes e empresas enviar e receber dinheiro e fazer pagamentos com rapidez, facilidade e confiabilidade. Em 30 de setembro de 2020, nossa rede incluía mais de 550.000 agências, oferecendo serviços exclusivos em mais de 200 países e territórios, com o potencial de enviar dinheiro para bilhões de contas. Além disso, o site westernunion.com, nosso canal que mais cresceu em 2019, está disponível em mais de 75 países, além de territórios adicionais, para movimentar dinheiro ao redor do mundo. Com nosso alcance global, a Western Union movimenta dinheiro da forma mais eficaz, conectando familiares, amigos e empresas para permitir a inclusão financeira e apoiar o crescimento econômico. Para mais informações, visite www.westernunion.com.

i O serviço de pagamento em tempo real está disponível para contas e/ou carteiras bancárias ou cartões em 100 países com parceiros ou bancos selecionados.

ii A disponibilidade dos serviços e dos fundos depende de certos fatores, como o Serviço selecionado, a seleção de opções tardias de entrega, termos especiais aplicáveis a cada Serviço, valor enviado, país de destino, disponibilidade de moeda, questões regulatórias, questões de proteção ao consumidor, requisitos de identificação, restrições de entrega, horário de funcionamento de agências e diferenças de fusos horários.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201123006312/pt/

Western Union Global Communications; Pia De Lima; Pia.DeLima@westernunion.com Western Union Middle East & Africa: Mohamed El Khalouki; Mohamed.ElKhalouki@wu.com Western Union Asia-Pacific: Karen Santos; Karen.Santos2@westernunion.com Western Union Foundation: Emily Larson; emily.larson@wu.com

© 2020 Business Wire, Inc. Aviso: Este documento não é de autoria da AFP e a AFP não pode se responsabilizar por seu conteúdo. Para esclarecer qualquer dúvida sobre o conteúdo, por favor, contate as pessoas/empresas indicadas neste comunicado de imprensa.