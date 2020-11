Comunicado do Business Wire :GrAI Matter Labs

GrAI Matter Labs, uma pioneira da computação de latência ultrabaixa inspirada no cérebro, anunciou hoje sua última rodada de financiamento de 14 milhões de dólares. A rodada foi liderada pela iBionext, junto com todos os investidores existentes e recém recebidos pela Bpifrance através do Programa de Investimento Futuro e da Celeste Management. A empresa utilizará os fundos para acelerar o projeto e o lançamento no mercado de sua primeira plataforma full-stack de IA system-on-chip GrAI®, para atender às necessidades do cliente na borda.

A tecnologia programável do GrAI Matter Labs NeuronFlow? permite uma latência de inferência líder da indústria de forma eficiente - mais do que uma ordem de magnitude melhor do que as soluções concorrentes. Seu chip acelerador atual GrAI One e o GrAI One HDK estão disponíveis para avaliação de produtos e programação de aplicações. A próxima plataforma full-stack de IA system-on-chip GrAI® impulsionará um passo significativo nas capacidades de inferência visual em robótica, automação industrial, RA/RV e produtos e mercados de vigilância.

"Garantir esta rodada de financiamento é uma prova de nosso avanço em inovação e potencial de mercado. Estamos empolgados em trazer a IA mais rápida por Watt a cada dispositivo na borda", disse Ingolf Held, CEO da GrAI Matter Labs. "Este financiamento nos ajudará a fazer parcerias com especialistas e integradores de aplicações e a fornecer aos nossos clientes o melhor desempenho em inferência visual da categoria, plataformas sistema-a-chip e aplicações ponta-a-ponta."

"A GrAI Matter Labs demonstrou uma capacidade única de arquitetura com NeuronFlow e GrAI One - uma primeira arquitetura de computação e aprendizado de máquinas de silício baseada em aprendizados da biologia e do cérebro humano", disse Bernard Gilly, Presidente da iBionext. "Estamos entusiasmados com as perspectivas da GrAI Matter Labs e ansiosos para fazer a empresa crescer e se tornar um grande sucesso."

"A GrAI Matter Labs estabeleceu uma posição de liderança tecnológica dentro do emergente mercado de computação na borda", disse Dimitri Boulanger, CEO da Celeste Management. "Esperamos que a empresa se torne um fornecedor líder de plataformas de computação de IA em todos os segmentos deste mercado, que deverá crescer até bilhões de dólares nos próximos anos."

"O mercado de inferência de IA de ponta é o segmento mais ativo do mercado de chips de IA. A GML desenvolveu várias inovações que, combinadas, produziram um excelente acelerador de IA", disse Michael Azoff, analista chefe da Kisaco Research. "É a exploração da esparsidade (espacial e temporal) nos dados de entrada que é a abordagem destacada adotada pela GML."

Sobre a GrAI Matter Labs

A missão da GML é trazer a mais rápida IA por Watt para análise de sensores e aprendizagem de máquinas para cada dispositivo na borda. A GrAI Matter Labs tem escritórios em Paris, França, em Eindhoven, Holanda, e em San Jose, Vale do Silício. Ela é liderada por uma equipe de engenheiros visionários e experientes, e é apoiada por investidores líderes, entre os quais iBionext, 360 Capital Partners e 3T Finance. Para mais informações, acesse www.graimatterlabs.ai.

