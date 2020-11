Michigan certifica a vitória eleitoral de Biden

O conselho de apuração eleitoral do Michigan (Board of State Canvassers) oficialmente certificou a vitória do democrata Joe Biden nas eleições no estado sobre Donald Trump nesta segunda-feira (23), limitando as opções para o presidente em fim de mandato contestar o resultado das eleições nos Estados Unidos.

O conselho votou (três a favor, uma abstenção) para certificar Biden como o vencedor, depois que o democrata superou Trump por quase 156.000 votos, em um estado que teve 5,5 milhões de votos emitidos.

Um dos quatro membros dessa comissão, um republicano, se absteve, seguindo o caminho de Trump, que denuncia sem evidências uma fraude eleitoral nas eleições presidenciais.

É "inaceitável" que haja "tantas perguntas sem respostas", disse o republicano Norman Shinkle, durante uma reunião transmitida ao vivo pela Internet.

A certificação dos resultados eleitorais geralmente é um mero trâmite, mas o presidente Trump e seus aliados pressionaram os republicanos no Michigan nos últimos dias na esperança de atrasar o processo em um estado onde venceu por pouco em 2016.

A Casa Branca convidou dois membros do Congresso estadual na sexta-feira.

O segundo republicano da comissão do Michigan, Aaron van Langevelde, considerou que havia muitas "interpretações errôneas sobre o papel" desse órgão.

"Não somos um tribunal, não podemos realizar um julgamento", disse, considerando que é seu "dever" certificar os resultados.

"A democracia prevaleceu", respondeu a secretária de Estado do Michigan, Jocelyn Benson, no Twitter.

O voto da Comissão "confirma uma verdade: a eleição foi justa e segura, e seu resultado reflete a vontade dos eleitores", acrescentou.

Outro estado importante, a Pensilvânia, onde Joe Biden tem uma liderança de mais de 80.000 votos, deve certificar seus resultados nesta segunda-feira.