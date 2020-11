Entenda o que está em jogo no novo plano de ajuda à economia dos Estados Unidos

Um novo plano de ajuda à economia dos Estados Unidos é visto como necessário por especialistas, políticos e empresários para que o país volte ao caminho do crescimento, mas republicanos e democratas continuam em um impasse. O que está em jogo?

- O montante, um obstáculo -

No final de março, quando a primeira onda de coronavírus emergiu, republicanos e democratas votaram por um plano de emergência de 2,2 trilhões de dólares com ajuda em dinheiro direto para famílias e empresas, assim como melhorias nos benefícios de desemprego. Outros 500 bilhões foram adicionados em abril.

Agora, enquanto os democratas defendem cifras de 2,2 a 2,4 trilhões de dólares, os republicanos no Senado falam em 500 bilhões.

Essa enorme diferença bloqueou as negociações por meses. O presidente eleito Joe Biden disse na sexta-feira que o governo federal deve fornecer ajuda "o mais rápido possível" aos americanos.

- Urgência -

A deterioração das condições econômicas devido ao agravamento da pandemia, a ameaça de milhões de americanos que perderão seus benefícios sociais em dezembro sem ter encontrado um emprego, uma potencial onda de despejos, perda de casas e falências de empresas significam que a situação é uma emergência.

"Se o Congresso não agir rapidamente, a crise pode piorar e isso também não será fácil de resolver", apesar de uma potencial vacina, alerta Edward Alden, especialista do Conselho de Relações Exteriores.

"Os políticos reagem ao contrário: é preciso um plano de ajuda para evitar que a situação se deteriore e não esperar a situação se deteriorar para votar um plano", disse Gregory Daco, economista-chefe da Oxford Economics.

Em carta aberta nesta segunda-feira(23), mais de 120 economistas exigem o envio de "cheques" para colocar as famílias e a economia de volta ao caminho do crescimento.

- Desemprego e pobreza -

De acordo com a Century Foundation, um think tank(laboratório de ideias) próximo aos democratas, cerca de 12 milhões de americanos não receberão ajuda no dia seguinte ao Natal, quando as medidas da primavera expirarem.

"Instamos os tomadores de decisão a usar todas as ferramentas à sua disposição para revitalizar a economia, incluindo pagamentos diretos em dinheiro, que são um dos meios mais rápidos, igualitários e eficazes de colocar as famílias e a economia de volta aos trilhos, na direção do crescimento", escreveram os economistas.

Os cheques são uma "ferramenta essencial" para evitar que a pobreza aumente ainda mais.

- Uma lei de investimentos? -

Uma alternativa poderia ser um plano de obras públicas, uma ideia que foi cogitada pela equipe de Joe Biden para lutar contra uma nova recessão e o aumento do desemprego.

Mas o plano pode encontrar obstáculos no Senado se acabar nas mãos dos republicanos.

Biden também poderia seguir o caminho dos decretos para estender moratórias sobre execuções de hipotecas por inadimplência e confisco além de pagamentos de empréstimos estudantis que expiram no final do ano.