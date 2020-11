Johnson diz que restrições contra covid-19 terminam no dia 02/12 no Reino Unido

O primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, anunciou nesta segunda-feira, 23, no Parlamento britânico que as atuais medidas de restrição nacionais no Reino Unido se encerram em 2 de dezembro e não serão renovadas.



A partir de então, cada região terá seus próprios procedimentos, baseados no número de contaminações registradas. Dentre os retornos permitidos estão público em eventos esportivos e a liberação de atividades como teatro, seguindo medidas de isolamento e capacidade reduzida.



"Não queremos que o vírus retorne outra vez, levando a um lockdown em janeiro", sinalizou Johnson, indicando que há risco com o Natal e o Ano Novo. O primeiro-ministro mostrou grandes esperanças com medidas de isolamento e testagem, apontando que dados como número de infectados acima dos 60 anos e a pressão local no sistema de saúde serão levados em conta.



"Mas a maior esperança é pela vacina, e tivemos grandes notícias hoje" afirmou Johnson. Sobre o imunizante da AstraZeneca em parceria com a Universidade de Oxford, o político indicou não saber quando estará pronto, mas afirmou que o Reino Unido já encomendou uma série de doses.