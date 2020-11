Arábia Saudita desmente reunião entre príncipe herdeiro e Netanyahu

Nesta segunda-feira, a Arábia Saudita negou notícias da mídia israelense sobre uma reunião histórica do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu e do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, durante uma visita do secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo.

"Eu vi informações da imprensa sobre um suposto encontro entre sua alteza real o príncipe herdeiro e autoridades israelenses durante a recente visita de @SecPompeo", disse o ministro das Relações Exteriores da Arábia Saudita, o ríncipe Faisal bin Farhan, em um tuíte.

"Esse encontro não aconteceu. Os únicos responsáveis presentes eram americanos e sauditas", garantiu.