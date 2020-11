Terceira vacina reforça as esperanças na luta contra a pandemia

As esperanças de campanhas de vacinação em massa contra a covid-19, que poderiam começar antes do final do ano, foram reforçadas nesta segunda-feira (23) com o anúncio de uma terceira vacina com boa eficácia.

A empresa britânica AstraZeneca, associada à Universidade de Oxford, desenvolveu uma vacina com eficácia média de 70% e, em alguns casos, de 90%, com base em resultados provisórios de ensaios clínicos em larga escala no Reino Unido e no Brasil.

Esses resultados parecem menos conclusivos do que os de seus concorrentes como Pfizer/BioNTech e Moderna, cuja eficiência supera 90%.

No entanto, a vacina britânica tem a vantagem de utilizar tecnologia mais tradicional, o que a torna mais econômica e fácil de armazenar, sem a necessidade de mantê-la em temperaturas muito baixas.

O laboratório britânico afirma que apresentará seus resultados rapidamente às autoridades para obter o primeiro sinal verde.

Graças a uma "cadeia de abastecimento simples", a vacina "estará acessível e disponível em todo o mundo", disse Pascal Soriot, CEO da AstraZeneca.

A AstraZeneca avança rapidamente para fabricar até 3 bilhões de doses, que estarão disponíveis em 2021.

A vacinação, que prioriza profissionais de saúde e pessoas vulneráveis, deve começar em meados de dezembro nos Estados Unidos e no início de 2021 na Europa, aumentando continuamente à medida que a produção cresce e as vacinas de outros laboratórios são preparadas e validadas.

Das 48 vacinas candidatas em desenvolvimento em todo o mundo, 11 entraram na fase 3 de testes, a última fase antes da aprovação regulamentar, de acordo com a OMS.

- Toronto em confinamento -

Enquanto isso, as medidas restritivas são as únicas armas contra a pandemia, que continua avançando no mundo, principalmente nos Estados Unidos.

A maior cidade do Canadá, Toronto, foi colocada em confinamento nesta segunda-feira por pelo menos 28 dias.

"A situação é extremamente séria", disse o primeiro-ministro de Ontário, Doug Ford. "Não podemos arriscar que nossos hospitais fiquem sobrecarregados", acrescentou.

A província mais populosa do Canadá acaba de ultrapassar a marca de 100.000 contágios.

A epidemia já matou mais de 11.000 pessoas no Canadá e o primeiro-ministro Justin Trudeau pediu à população na sexta-feira para "não encontrar amigos, não comemorar aniversários, permanecer no virtual, ficar em casa o máximo possível".

Nos Estados Unidos, as autoridades querem começar a vacinação em meados de dezembro, na esperança de alcançar a chamada imunidade comunitária no próximo ano.

A campanha será lançada quando as primeiras vacinas forem aprovadas pela Food and Drug Administration (FDA), disse Moncef Slaoui, um alto funcionário encarregado da operação de vacinação do governo, no domingo.

"Nosso plano é poder transportar vacinas para os locais de imunização 24 horas após a aprovação, então espero que seja o segundo dia após a aprovação, de 11 a 12 de dezembro", disse Slaoui.

O governo dos Estados Unidos já planeja vacinar 20 milhões de pessoas em risco em dezembro e depois de 25 a 30 milhões por mês.

A epidemia continua a se espalhar rapidamente nos Estados Unidos, com quase 160.000 novas infecções registradas no domingo nas últimas 24 horas, de acordo com a Universidade Johns Hopkins.

O vírus já infectou mais de 12 milhões de pessoas e causou cerca de 257.000 mortes no país, de longe o mais afetado do mundo, à frente do Brasil (mais de 169.000 mortes).

A pandemia já matou pelo menos 1.388.590 em todo o mundo desde que o escritório da OMS na China relatou a doença no final de dezembro, de acordo com uma contagem da AFP nesta segunda-feira com base em fontes oficiais.

Desde o início da epidemia, mais de 58.647.610 pessoas contraíram a doença. Dessas, pelo menos 37.298.300 se recuperaram, de acordo com as autoridades.

- Reabertura na Catalunha -

Na Europa, o bloqueio e outras restrições impostas em muitos países para lidar com a segunda onda estão começando a dar frutos.

Na Espanha, 400 casos de covid-19 foram registrados por 100.000 habitantes em média durante 14 dias, em comparação com 530 casos no início do mês, disse o primeiro-ministro Pedro Sánchez. "A estratégia está funcionando", afirmou.

Em Barcelona, os bares e restaurantes abrem depois de mais de um mês fechados e os cinemas, teatros e salas de concertos também retomam a sua atividade. Tudo com capacidade limitada.

Muitos não sabem se valerá a pena. "Hoje é um dia especial, está ensolarado e todos querem sair. Mas vamos ver como será, há muita incerteza e todo o setor está no limite", disse à AFP Andreu Valldeperes, proprietário do bar Zurique no início das Ramblas de Barcelona.

A América Latina e o Caribe continuam sendo a região mais atingida pela pandemia, com 434.831 mortes (12.480.101 infecções), seguida pela Europa 372.285 (16.439.462).