Congresso da Guatemala suspende aprovação de orçamento de provocou protestos

O Congresso da Guatemala suspendeu na madrugada desta segunda-feira o polêmico orçamento para o próximo ano, depois que a aprovação do mesmo provocou muitos protestos, nos quais os manifestantes incendiaram a sede do Parlamento no sábado, informou o presidente do organismo, o governista Allan Rodríguez.

"Com o objetivo de manter a governabilidade do país e a paz social, concordamos em suspender o trâmite do orçamento de receitas e despesas do Estado e do Organismo Legislativo 2021", afirmou o parlamentar em uma mensagem à nação.