Operação de resgate salva elefante na Índia

Um elefante selvagem que caiu em um poço profundo na Índia foi resgatado após uma operação impressionante que precisou de cinquenta socorristas e um guindaste.

O elefante estava buscando comida na quinta-feira passada em uma vila do distrito de Dharmapuri, no Estado de Tamil Nadu (sul), mas se desequilibrou e caiu num poço de mais de vinte metros de profundidade, explicou Rajkumar, um guarda local da floresta.

"Os vizinhos ouviram um barulho e viram que o animal estava no poço", contou Rajkumar à AFP. Os vizinhos acreditam que o elefante, de 25 anos e quase dois metros e meio de altura, fugia de cachorros que o perseguiam.

Assustados, os moradores pediram ajuda e cerca de cinquenta bombeiros e guardas florestais chegaram rapidamente.

Preso na parte inferior do poço, a mais estreita, os socorristas o sedaram com dardos tranquilizantes e, ao anoitecer, finalmente conseguiram descer e atar suas patas com correntes para tirá-lo com um guindaste.

Assim que saiu do poço, os guardas examinaram o animal antes de devolvê-lo à selva.

Na Índia há cerca de 30.000 elefantes, o que representa 60% dos elefantes asiáticos do mundo.

Mas a convivência com a população gera conflitos. Entre 2014 e 2019, cerca de 2.360 pessoas morreram por ataques de elefantes selvagens, segundo dados do governo indiano. No mesmo período, o homem foi responsabilizado pela morte de cerca de 510 elefantes.