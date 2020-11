Economista-chefe do BCE alerta que Europa não recuperará PIB de 2019 até 2022

O Produto Interno Bruto (PIB) europeu não vai recuperar o nível de 2019 até o outono de 2022, prevê o economista-chefe do Banco Central Europeu (BCE), Philip Lane, que acredita que não haverá melhora na economia nas últimas semanas de 2020.

O PIB "não vai recuperar seu nível de 2019 antes do outono de 2022. Haverá efeitos de longo prazo, por exemplo, na confiança e na poupança, na volta ao trabalho", disse Lane em entrevista ao Jornal econômico francês Les Échos.

"O que estamos observando de perto é a circulação do vírus que inevitavelmente limita o comportamento do consumidor, ainda mais do que as medidas de contenção. A questão é quanto tempo isso vai durar", disse o economista irlandês.

"O que parece claro é que não haverá melhora nas últimas semanas de 2020", acrescentou.

Segundo o economista-chefe do BCE, "enquanto a vacina não for distribuída massivamente, continuaremos em um período de incertezas. A vacina traz principalmente uma perspectiva para o final do próximo ano e para 2022, mas não para os próximos seis meses".

"Apesar da vacina, haverá danos consideráveis. A economia europeia sairá desta crise muito fragilizada", lamentou.