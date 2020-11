EUA podem iniciar vacinação contra COVID em 12 de dezembro, diz chefe de projeto

(foto: Divulgação)

O chefe da Operação Warp Speed, queos esforços dos Estados Unidos em torno de uma vacina contra a COVID-19, afirmou que as primeiras vacinações no país podema partir de 12 de dezembro.Um comitê da Food and Drug Administration (FDA, na sigla em inglês), o órgão regulador americano, deve se reunir em 10 de dezembro para discutir o pedido da Pfizer para que sua vacina, desenvolvida em parceria com a alemã BioNTech, seja aprovada para usoA vacina das duasmostrou 95% de eficácia em testes clínicos avançados. Diante disso, espera-se que seja aprovada pela FDA. Hoje, o doutor Moncef Slaoui, chefe da Warp Speed, afirmou que o programa planeja enviar a vacina aos estados americanos até 24 após sua aprovação.Com isso, ele espera que a vacinação efetiva comece em 12 de dezembro, ou seja, dois dias após o sinal verde do órgão