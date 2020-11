França encontra primeiro criadouro de visões com mutação de coronavírus

A França detectou pela primeira vez a presença de covid-19 em um criadouro de visões em Eure-et-Loir (centro), informaram neste domingo em conjunto os ministérios da Agricultura, da Saúde e da Transição Ecológica.

"Foi ordenado o sacrifício dos 1.000 animais que ainda estão na fazenda e a eliminação dos produtos procedentes de lá", afirma o comunicado.

Sobre os quatro criadouros de visões existentes no país, um permanece igual em relação à situação e "nos outros dois ainda estão sendo feitas as análises", cujos resultados são esperados no decorrer da próxima semana.

Vários países europeus informaram sobre contaminação em fazenda de criação de visões, principalmente na Dinamarca, com a descoberta recente de uma mutação do coronavírus transmissível aos humanos, como também na Holanda, Suécia e Grécia, enquanto foram detectados casos isolados na Itália e Espanha.

Também houve registros de casos em visões nos Estados Unidos.