Ministro francês compartilha opinião de Biden e considera Trump 'irresponsável' por rejeitar derrota

O ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Yves Le Drian, "compartilha" das declarações do presidente americano eleito, Joe Biden, que na quinta-feira denunciou a "incrível irresponsabilidade" de Donald Trump por sua negação em aceitar a derrota nas eleições de 3 de novembro.

"Estamos em uma etapa em que Joe Biden diz que se trata de uma 'incrível irresponsabilidade' e eu compartilho dessas declarações. O que foi dito por Joe Biden corresponde à realidade", afirmou neste domingo o chanceler francês em um programa de rádio e televisão.

No entanto, Le Drian afirmou que confia na "solidez da democracia americana, que não faltará com o compromisso".

Em referência ao "recurso iniciado pela equipe de Trump para afirmar que nos estados com resultados muito uniformes não houve uma recontagem errada", Le Drian recordou que este tipo de recurso "já aconteceu" no estado da Flórida nas eleições de 2000 no país norte-americano.