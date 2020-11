Paris espera 'ações' da Turquia, 'declarações tranquilizadoras' não bastam, diz ministro

Paris espera "ações" concretas da Turquia antes do Conselho Europeu do próximo mês em que se abordará o tema da novas sanções contra Ancara, disse neste domingo (22) o ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Yves Le Drian.

"Não é suficiente que há dois ou três dias constatemos declarações tranquilizadoras por parte do presidente (Recep Tayyip) Erdogan, precisamos de ações", destacou em um programa de rádio e televisão, enquanto no sábado o líder turco solicitou um diálogo com a União Europeia.

Entre essas ações que esperamos, "há algumas simples de fazer no Mediterrâneo oriental, na Líbia, ou também em Nagorno Karabakh", afirmou.

"Temos muitas divergências" com a Turquia, destacou o chanceler francês, citando, por exemplo, a "vontade expansionista" de Ancara, uma "política de 'fato'" aplicada na Líbia, Iraque e no Mediterrâneo Oriental, "onde de fato atacam dois países-membros da UE, Grécia e Chipre", ou "em Nagorno Karabakh, aonde enviaram mercenários sírios".

"A União Europeia anunciou no mês de outubro que verificaria a postura da Turquia em relação a esses diversos assuntos durante o Conselho Europeu de dezembro, em poucos dias. Aí é que comprovaremos seus compromissos", concluiu.

A Turquia continua realizando projeções de hidrocarbonetos em uma área marítima disputada com a Grécia.

No entanto, no sábado em um discurso em um congresso de seu partido, o AKP, Erdogan manifestou seu desejo de "uma cooperação maior com nossos amigos e aliados europeus", já que a construção do destino de seu país é indissociável da Europa.