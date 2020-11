Papa Francisco pede que planejamento econômico pós pandemia envolva pobres

O papa Francisco exortou os jovens economistas, empresários e líderes empresariais a promover modelos de desenvolvimento pós pandêmicos que envolvam os pobres.



Em uma mensagem gravada em vídeo para um fórum de jovens na Itália, divulgado neste sábado (21), o papa Francisco disse que a pior reação do mundo, quando a pandemia do coronavírus terminar, seria "cair ainda mais profundamente no consumismo febril e nas formas de autoproteção egoístas".



Em vez disso, o Papa pede para que os pobres sejam convidados a participar de discussões sobre a criação de uma "narrativa econômica diferente", que ele considera necessária e urgente.



Francisco pediu para os jovens mudarem os sistemas de produção e os padrões de consumo para torná-los mais sustentáveis. Francisco lamentou que as pessoas à margem da sociedade sejam que mais sofrem com a crise de saúde provocada pela pandemia de covid.



"Estamos falando de uma conversão e transformação de nossas prioridades e do lugar dos outros em nossas políticas e na ordem social", disse o papa.