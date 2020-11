Arqueólogos encontram em Pompéia restos mortais de duas vítimas da erupção do ano 79 d. C.

Os restos de duas vítimas da erupção na Pompéia do ano 79 d. C. foram descobertos e seus corpos puderam ser reconstituídos na posição em que estavam no momento de sua morte, anunciou neste sábado (21) o sítio arqueológico italiano em um comunicado.

Os dois esqueletos foram encontrados durante escavações a cerca de 700 metros ao noroeste de Pompéia, em uma grande vila da periferia da famosa cidade romana.

Os corpos estavam em um corredor de 2,20 metros de largura que dava acesso ao piso superior da vila, onde os arqueólogos detectaram cavidades nas camadas de cinzas endurecida. Ao despejar gesso, segundo a técnica inventada por Giuseppe Fiorelli em 1867, conseguiram reconstituir os corpos em sua posição original.

A erupção certamente surpreendeu ambas as vítimas quando tentaram fugir.

Pompéia, soterrada pela erupção do Vesúvio no ano 79 d. C., é o segundo local mais visitado da Itália depois do Coliseu de Roma, com cerca de quatro milhões de visitantes em 2019. Apenas um terço da cidade, que se estende atualmente sobre 44 hectares perto de Nápoles, foi escavado pelos arqueólogos.