Irã fecha seus comércios não essenciais na maioria das cidades

O Irã anunciou neste sábado (21) o fechamento dos comércios não essenciais na maioria das cidades do país e por ao menos duas semanas, como parte de uma série de medidas restritivas para combater a pandemia de coronavírus.

"Com essas novas restrições, queremos simplesmente dizer ao povo que o problema do coronavírus é muito sério", disse o presidente iraniano, Hasan Rohani, durante uma reunião do Comitê de combate ao vírus, transmitida pela televisão.

Segundo o Comitê, mais de 53 milhões de pessoas (em um país de mais de 80 milhões de habitantes) estão afetadas por essas "restrições draconianas" aplicadas em mais da metade das cidades iranianas, entre elas Teerã e cerca de trinta das capitais provinciais.

O ministério da Saúde informou neste sábado 431 mortos nas últimas 24 horas.