EUA têm 195 mil novos casos diários de covid-19, recorde pelo 11º dia consecutivo

Os Estados Unidos registraram 195.542 novos casos diários de coronavírus na sexta-feira, renovando o recorde da contagem pelo décimo primeiro dia consecutivo. Assim, a quantidade de pessoas infectadas supera em 7 mil o recorde anterior, verificado na última quinta-feira, de acordo com dados compilados pela Universidade de Johns Hopkins. Desde o início da pandemia, já são mais de 11,9 milhões de casos, com o país sendo o mais afetado pela doença no mundo.



As mortes por covid-19 também continuam aumentando, com os Estados Unidos tendo relatado 1.858 óbitos na sexta-feira, o que eleva o total para 254.413. Com isso, a média dos últimos sete dias segue ultrapassando a média dos últimos 14 dias desde 19 de outubro, embora ainda seja menor do que nos primeiros meses da pandemia. Além do maior em número de casos, o país também é líder na quantidade de vítimas fatais no mundo.



Em relação às internações, até sexta-feira 82.178 pessoas estavam hospitalizadas por causa da doença, conforme levantamento do projeto Covid Tracking. Os recordes em internações vêm sendo batidos todos os dias desde 10 de novembro, mas especialistas da área de saúde e epidemiologistas alertam para a possibilidade de a situação ficar ainda pior com a chegada do clima mais frio e das festas de fim de ano.