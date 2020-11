Conversa entre Erdogan e rei saudita para melhorar suas relações

Recep Tayyip Erdogan e o rei Salman da Arábia Saudita conversaram sobre como melhorar seus vínculos, em uma chamada telefônica pouco frequente desde o assassinato do jornalista Jamal Khashoggi, anunciou o escritório do presidente turco na sexta-feira à noite.

Esta ligação ocorreu na véspera da cúpula do G-20 presidida pela Arábia Saudita neste fim de semana em Riad.

"O presidente Erdogan e o Rei Salman acordaram manter aberto o caminho do diálogo para melhorar as relações bilaterais e resolver os problemas", indicou a presidência turca.

Turquia e Arábia Saudita competem há muito tempo para impor sua supremacia no mundo muçulmano, mas as tensões entre ambas potências regionais de maioria sunita se intensificaram desde o assassinato em 2018 do jornalista dissidente saudita Jamal Kashoggi, no consulado da Arábia Saudita em Istambul.