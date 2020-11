Governo espanhol descarta obrigatoriedade da vacina contra a covid-19

Twitter entregará controle da @POTUS a Biden no dia da posse

Após 9 meses isolados em ilha no Pacífico, biólogos descobrem o mundo da covid

Hong Kong e Cingapura adiam operação 'bolha de viagens' com expansão da covid-19

Armênios começam a sair de região disputada com Azerbaijão

