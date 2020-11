Comunicado do Business Wire :Linguitronics Co., Ltd.

A ciência e a tecnologia sempre foram elementos fundamentais do desenvolvimento e bem-estar da humanidade. A colaboração global no desenvolvimento desses dois campos é de extrema importância no mundo atual. "O 2º Fórum mundial de desenvolvimento tecnológico e científico" foi realizado na capital chinesa Beijing, entre 8 e 9 de novembro de 2020, com foco em "Confiança, Cooperação e Desenvolvimento".

O fórum contou com a participação de renomados acadêmicos e especialistas de diversas empresas internacionais, além de diretores de instituições universitárias e de organizações tecnológicas, com o objetivo de discutir as futuras tendências, oportunidades e desafios do desenvolvimento tecnológico mundial. Mais de 200 representantes de associações acadêmicas, empresas respeitadas, universidades e instituições de pesquisa da China também marcaram presença no evento e apresentaram algumas palestras.

As principais palestras e discussões de alto nível estiveram voltadas a quatro principais temas:

-- Revolução tecnológica e científica e a evolução da civilização;

-- Inovação regional e o cenário da política de inovação;

-- Economia digital e crescimento inclusivo;

-- Ética tecnológica e cultura científica.

O fórum promoveu a integração da tecnologia com a economia, além de serviços de transação tecnológicos, tendo em vista o potencial da inovação tecnológica em ajudar a promover um desenvolvimento sustentável para a comunidade. Para atender ao objetivo do fórum de criar, de forma conjunta, uma plataforma de diálogo internacional, os vídeos do "2º Fórum mundial de desenvolvimento tecnológico e científico" foram disponibilizados no YouTube.

O evento contou com o reconhecimento e o apoio da UNESCO, a Federação Mundial de Organizações de Engenharia (Fmoi/Wfeo), o Conselho Internacional de Ciência e a Agência Japonesa de Ciência e Tecnologia.

O fórum tornou-se um importante palco para projetos e implementações de inovação tecnológica da China, além da promoção de trocas de cunho tecnológico e científico no mundo todo, superando barreiras através da colaboração e o progresso conjunto.

