Wall Street fecha em baixa

As ações de Wall Street caíram nesta sexta-feira para encerrar uma semana volátil, enquanto os mercados pesavam as preocupações sobre o aumento dos casos de coronavírus e uma ação surpresa do governo dos EUA para encerrar alguns programas de empréstimos de emergência.

O Dow Jones Industrial Average terminou com queda de 0,8%, em 29.263,48 unidades. O S&P; 500 caiu 0,7%, para 3.557,54 unidades, enquanto o Nasdaq Composite Index recuou 0,4%, para 11.854,97.

A gigante farmacêutica norte-americana Pfizer e sua parceira alemão BioNTech disseram nesta sexta-feira que solicitaram autorização de uso emergencial para sua vacina contra o coronavírus, que pode chegar no próximo mês.

O anúncio ocorre em um momento em que o total de casos de vírus nos EUA continua a aumentar, com uma média de 167.400 casos por dia nesta semana, e os estados impõem novas restrições para retardar o surto.

Alguns analistas questionaram a decisão do secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, de eliminar gradualmente uma série de programas do Federal Reserve para apoiar o mercado de crédito corporativo, empréstimos municipais e pequenas e médias empresas.